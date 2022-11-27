基隆市一間網咖27日早上發生客人猝死事件。店員在整理環境時，發現一名常客躺在沙發上沒有反應，上前一看發現他已無生命跡象，經報案後客人已明顯死亡，店員調閱監視器，發現他昏迷前曾詭異顫動之後就躺平在椅子上。

警方表示，死者謝姓男子（44歲）為網咖常客，被發現時已無生命跡象，119人員到場後確認他已明顯死亡，所以並未急救送醫。根據監視器顯示，死者原本好好地坐在位置上，但身體突然一陣顫動，隨後就慢慢躺平，詳細死因有待釐清。