退無可退的阿根廷在小組賽第2戰靠著梅西（Lionel Messi）1進球、1助攻，率隊以2比0擊敗墨西哥，保住晉級希望，梅西生涯在世足賽累積8進球追平馬拉度納（Diego Maradona），5屆賽事都有助攻演出也成為史上第一人。

阿根廷在首戰爆冷不敵沙烏地阿拉伯，想要晉級淘汰賽對墨西哥、波蘭都不能再輸，小組賽第2戰上半場兩隊都沒能破門，第64分鐘梅西率先進球，率隊取得領先後他也往天空指了指，獻給在天上、剛逝世滿2週年的「戰神」。

在第87分鐘梅西送出助攻，E.費南德茲（Enzo Fernandez）接獲梅西傳球，在禁區左邊角落起腳從遠柱破門，這也是梅西世足賽生涯6次助攻，5屆賽事都有助攻演出成為史上第一人。

此外，梅西也締造世足賽單場進球又助攻最年長紀錄，他以35歲又155天之齡成為最年長同場進球又助攻的球員，而史上同場最年輕進球又助攻紀錄也是他保持，他在2006年當時以18歲又357天寫下紀錄。