龔偉綸日前參加新竹市長選舉電視政見發表會。（翻攝自公視新聞網YT頻道）

美魔女楊麗菁也曾慘遭恐怖情人騷擾糾纏。（摘自臉書）

「台灣第一女打仔」楊麗菁26日深夜於臉書發文，指出「今天驚訝的發現新竹市長候選人竟然有這位龔偉綸先生」，忍痛重提自己3年多年前遭恐怖情人「欺騙！傷害！恐嚇！讓我心力交瘁！」那段最不願意想起的往事；她說之前揭發了對方的種種騙局，「總是以參選為由到處募款，之前還謊報學歷偽造文書被判刑，這樣的騙子居然還可以越選越大，竟然可以去登記選市長？是不是台灣詐欺詐騙罪判得太輕了呢？選委會是不是要嚴格把關！」

楊麗菁說，當年的她原本想說多一事不如少一事，更何況自己又是一個單身女子，還是有很多顧慮與害怕，「但身為公眾人物的我，想也許這是老天給我一個使命，要揭發他的種種惡行」。最後法院宣判他賠償新台幣30萬元，但是他從此脫產失蹤，一塊錢也沒付，沒多久又有媒體報導他盜領別人3000萬元，「心裡百思不解…為什麼還有人會相信他？合作之前沒有看到關於他的新聞嗎？」

她也質疑，為什麼這一次選委會讓他通過競選新竹市長登記，「沒有審核機制嗎？這樣一個聲名狼藉的騙子！台北騙完了就要去騙新竹嗎？那再下一個城市是哪裡？」

有「台灣第一女打仔」封號的楊麗菁，2019年時向媒體控訴，遭2018年曾參選台北市中正、萬華區市議員的龔姓家暴及糾纏騷擾；當時她被龔男斯文形象吸引，不料交往後對方竟成恐怖情人，4個月交往期間風波不斷，演變成雙方以恐嚇、妨害名譽、誹謗對簿公堂，最後簽下和解書，上面載明「龔偉綸對恐嚇、妨害名譽、洩漏個資等犯行，願意賠償30萬給楊麗菁」，不料和解後，龔男卻人間蒸發，讓楊麗菁相當無奈。

楊麗菁當初與龔偉倫交往2週，對方竟直接向她求婚，沒想到他控制欲強烈，稍有不順他意便出言恫嚇，分手後還嗆聲要「潑硫酸」，不斷在住家附近騷擾她，只要她回家一開燈，龔男就在外大喊她名字，嚇得她無法成眠，還經常在她車上夾字條留言談判。為避免對方不斷跟蹤、騷擾，她決心申請保護令，直到保護令拿到才能安心睡覺。

只有國中畢業的龔男2016年以假學歷「國立台北教育大學法律教育學系」登記參選立委，被民眾檢舉後遭選委會函送北檢偵辦，後被依偽造文書起訴；參選中正、萬華區議員時，還被網友起底在個人臉書上使用「國民黨黨徽」參選，楊麗菁曾揭露他還謊稱自己是律師，成立代書事務所、資產投顧公司，結果根本只是他行騙的「行頭」。

當時就有不少網友爆料，龔偉倫每次選舉均跳出來募款，根本是以此維生的「政治蟑螂」，有人到他的臉書專頁留下「欠我叔叔2百萬」、「避不見面，還脫產，可惡至極」等字眼，龔男也將這些留言通通刪除並關閉臉書。龔偉綸今年又登記參選新竹市長，日前參加第二場政見發表會時，他還稱會再出來參選是獲得神的感召，自稱每天讀聖經，這次市長選舉中獲得508票。

●楊麗菁臉書全文：

今天驚訝的發現新竹市長候選人竟然有這位龔偉綸先生

在當初不知情的情況下，欺騙！傷害！恐嚇！讓我心力交瘁！那是我最不願意想起的往事

之前揭發了他的種種騙局，打著曾經參加選舉的候選人身份到處去騙不知情的人

原本想說多一事不如少一事，更何況我又是一個單身女子，還是有很多顧慮與害怕，但身為公眾人物的我，想也許這是老天給我一個使命，要揭發他的種種惡行

最後法院宣判他賠償新台幣三十萬元，但是他從此脫產失蹤，一塊錢也沒付，沒多久又有媒體報導他盜領別人三千萬元

心裡百思不解⋯為什麼還有人會相信他？合作之前沒有看到關於他的新聞嗎？

為什麼這一次選委會讓他通過競選新竹市長登記，沒有審核機制嗎？這樣一個聲名狼藉的騙子！台北騙完了就要去騙新竹嗎？那再下一個城市是哪裡？

總是以參選為由到處募款，之前還謊報學歷偽造文書被判刑，這樣的騙子居然還可以越選越大，竟然可以去登記選市長？

是不是台灣詐欺詐騙罪判得太輕了呢？

選委會是不是要嚴格把關！