據大陸國家衛健委數據公告，統計26日本土新增感染個案3萬9506宗，其中北京本土感染再破4000例共4307宗，包括社會面篩查806宗，並新增死亡病例1宗，為本土病例在重慶。

具體看到，大陸26日本土新增確診個案3648宗，包括廣東1386宗，北京747宗，重慶194宗，山西189宗，河南169宗，浙江64宗，新疆29宗，上海11宗，海南7宗，廣西5宗等。

當日本土新增無症狀感染個案3萬5858宗，其中重慶8667宗，廣東7705宗，北京3560宗，河北1545宗，四川1512宗，吉林1203宗，青海1071宗，山西1041宗，新疆972宗，廣西300宗，安徽269宗，浙江144宗，上海119宗，福建108宗，海南35宗，西藏12宗等。

據香港01報導，廣東省26日本土新增感染9091宗，廣州市佔8443宗。昨日廣東省新冠肺炎防控領導小組召開視訊會議。會上廣東省委書記黃坤明指出，當前廣州疫情形式複雜嚴峻，要堅持「三個堅定不移」，堅持第九版防控方案，落實二十條優化措施，盡快實現廣州重點片區新增病例見底和全省各地社會面清零。