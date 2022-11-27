劉男經酒測，酒測值達0.55，依公共危險罪移送法辦。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄凌晨祖孫2人騎車返家時，遭酒駕逆向劉男撞倒。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄今日凌晨祖孫騎車返家時，遭到正逆向行駛小貨車駕駛53歲劉姓男子撞倒，祖孫2人遭撞噴飛在地，均骨折且身上多處擦挫傷，後方騎士見狀報警。警方到現場時，立即將祖孫送醫，所幸均無大礙，劉男酒測值達0.55，訊後依公共危險罪移送法辦。

今日凌晨0時38分許，68歲黃婦騎機車載10歲李女返家行經三民區鐵道一街時，看到前方不時逆向的駕駛小貨車的劉男，雖黃婦警覺騎到一旁閃避，但仍遭到撞倒噴飛在地，並且倒地不起，後方騎士見狀，立即報警。

三民二分局覺民派出所獲報，立即派遣員警到場處理測繪，且黃婦與李女有擦挫傷及骨折情形，立即通報救護人員到場救治。經救護人員發現，黃婦左大腿骨折、頭部及身體多處擦挫傷，李女則左大腿骨折、身上多處擦挫傷，所幸2人送醫後均無大礙。

員警對劉男實施酒測時，劉男還一度不勝酒力，醉躺在草皮上休息，劉男酒測值達0.55，超過法定的標準，全案依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。

據悉，劉男26日晚間與朋友在鳳山區聚餐，期間數杯黃湯下肚，因貪圖方便才開車返家。警方對於劉男逆向行駛，依《道路交通管理處罰條例》第45條規定，可處新台幣600元以上1800元以下罰鍰。

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