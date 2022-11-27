陳男在民宿櫃台竊取現金。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市中西區是旅遊熱點，半年來卻出現1名民宿大盜令業者深受困擾，警方深入調查發現陳姓男子作案軌跡遍及嘉義、台南、高雄，幾乎以民宿為下手對象，竊取現金、電腦、相機與音響財物，近日將他逮捕建請羈押獲准，旅宿業者慶幸獲得暫時安寧。

38歲陳男是名慣竊，曾因吸毒被逮，7月起鎖定各家民宿作案，先佯裝入住旅客，再伺機下手，偷取櫃檯或入住客人的現金，包括旅客背包內電腦、相機鏡頭，最後連民宿內的吸塵器、音響也偷走，令業者氣炸。

陳男每次偷取現金或財物價值都在逾萬元到數萬元不等，期間也隨機偷取停放在路邊的機車與自行車，不到半年共犯下10多件竊案，其中嘉義、高雄各1件，台南市多達10多件。

台南市各家民宿接連發生竊案，業者哀號，警方逐案受理，追查竊盜對象竟為同1人，鎖定陳男就是四處作案的台南民宿大盜。

警方發現他之前在其他轄區犯案時，雖多次被查獲，卻都僅函送法辦，未被監禁，讓他無懼被監視器拍到身影，持續肆無忌憚在各地作案。

為讓執法有展現實質嚇阻力，台南市警方日前持搜索票將到安平將陳男逮捕歸案，並以連續竊盜對象，將他建請法官羈押獲准，陳男入獄後，旅宿業者終於可獲短暫安寧。