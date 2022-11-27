昨(26)日，各縣市長選舉結果出爐，台北市由蔣萬安以14萬票的差距贏過陳時中，奪得市長寶座。而網友們對此紛紛翻出日前各個命理大師、網紅預測的選舉結果，指出新一代「章魚妹」竟是在19年前用歌曲完美預測陳時中下場的女歌手王心凌。

王心凌在〈灰姑娘的眼淚〉這首歌曲中，如果單純以雙耳聆聽音樂，可聽到她以細膩的嗓音，唱出「我在夢裡期待，相信自己存在，『陳時中的無奈』，最後終於醒來，眼淚流下，一瞬間明白。」等字句。聯想到陳時中在敗選後，出現在車掃謝票現場，指出「選戰結果一切我負責，不能歸罪任何人。」並提到「選完沉澱一下，再思考一下」並未公布下一步的動向。

事實上，這是這段歌詞是網紅「半調子文青」曬出的空耳(聽錯)IG合輯中的一部份。王心凌在這首歌曲中，原本的歌詞是「我在夢裡期待，相信自己存在，『現實中的無奈』，最後終於醒來，眼淚流下，一瞬間明白。」因為字音相近，且同字結尾，在不看字幕的時候聽歌，相當容易「歪樓」聽錯，笑翻一眾網友，為王心凌奉上和章魚哥搭配的「章魚姐」的稱號。

過去半調子文青過去在IG上以限時動態PO出各種經典歌曲的「空耳」後果，次次都能惹出不少笑料。讓廣大網友們紛紛敲碗更多的空耳歌曲，指出諸如韋禮安的〈如果可以〉：「如果可以，我想和你回到那天相遇，讓世堅（時間）停止。」以及五月天的〈入陣曲〉：「天未亮 夜未央 我在新竹釣蝦場(倖存的沙場)。」等都擁有不錯的笑果。

王心凌歌曲〈灰姑娘的眼淚〉。（影片來自YouTube，如被移除請見諒。）