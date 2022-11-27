台北市中山、大同區議員選戰結果出爐，選前被網軍側翼圍剿的民進黨籍王世堅，最終以2萬9796票奪得選區第一高票，順利完成6連霸，他27日再轟側翼網軍每天肆無忌憚潑糞，惡劣、沒人性，呼籲社會應揪出背後的「水肥車」。面對民進黨在北台灣大敗，他呼籲支持者振作，難過一天後就面對新挑戰，讓社會知道他們很有骨氣。

王世堅上午接受媒體聯訪，談及參選時跟網軍對抗到最後一刻，最終拿到第一高票是否認為邪不勝正、吐一口氣，他笑說「確實有」，因為這次選戰過程中被側翼網軍修理到不成人形，確實心灰意冷。

王世堅指出，他一再吞忍，側翼網軍還肆無忌憚、每天潑糞，惡劣、沒人性，讓人不禁思考背後水肥車在哪裡，社會應該要揪出這個水肥車，看看誰提供他們資源，「沒有資源，難道這些網軍側翼他是當義務嗎？他每天吃飽沒事幹嗎？」

「不管是誰，每個政黨都有側翼網軍！」王世堅說，任何政黨豢養側翼網軍都是墮落，一開始就是柯文哲開始，8年前就是柯文哲引用網軍，台灣的網軍之父就是柯文哲，之後個政黨起而效尤，有了網軍，各政黨和政治領袖都不認真做事，「網軍真的夠了，以後怎麼面對他的子女，這成何體統？我認為夠了，到此為止，」

談及民進黨北台灣大敗，王世堅表示，民進黨選輸了沒錯，但他呼籲支持者不要懷憂喪志，應該振作、難過一天就好，明天要面對新的挑戰、問題，馬上2024選戰就到了，英重拾民進黨創黨初衷，弘揚台灣民主法治，相信支持者都清楚自己應盡的義務，讓整個社會知道我們很有骨氣。