影》擊敗側翼網軍奪高票 王世堅北市議員「六連霸」

九合一選舉落幕，在選前遭民進黨側翼網軍狠打的台北市議員王世堅，最終獲得29796票，以台北市第4選區得票數第一之姿連任，成為6連霸議員。開出如此亮眼的成績，王世堅認為是「合乎情理但出乎意料」，並興奮地說「我們打敗了這些側翼網軍！」

王世堅昨（26）日以亮眼成績連任台北市議員，進入競辦的第一句話就高喊「我們打敗了這些側翼網軍」，讓在場所有人都興奮起來。他表示，這樣的成績是合乎情理但出乎意料，希望側翼網軍們可以深自反省，找回他們的靈魂，不要失去人性的善良、厚道與慈悲，「我能夠當選，就是對側翼網軍最大的打擊跟諷刺，因為他們每天都恨不得打垮王世堅」。

「社會給了我這麼好的再一次機會，也讓我討回一些公道！」王世堅透露，選前最後1、2周，他遭側翼網軍攻擊到心灰意冷，甚至已經想好從議會辦公室撤走後，要回到自己的事業上，至少能將跟隨他的同仁們安頓好，但因為各方好友的加油打氣，才讓他重新走進總部，勇敢的把選戰的最後一段路走完，「我在那場造勢的遊行當中，確實看見了人情冷暖，也看見了側翼網軍的惡劣，他們確實打擊到我」。

王世堅強調，他很堅定的把市長票投給民進黨台北市長候選人陳時中，但無黨籍台北市長候選人黃珊珊過去在議會是第一個聲援他的提案、從頭到尾幫助他，讓該提案能過關的人，「我欠她的人情，我會在下次選舉還給她，黃珊珊謝謝妳」。