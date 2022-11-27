九合一選舉國民黨取得空前勝利，黨主席朱立倫對接下來的2024總統大選表示，國民黨中央一定提對的人，「無私無我」對台灣人民奉獻。被認為很有可能參選2024的新北市長侯友宜，今（27）日被問到是否認同朱立倫的說法，侯友宜附和朱立倫表示，我們都是一家人，國家需要團結的力量，大家一起攜手合作，讓國家、人民更好。

侯友宜說，每個人都要抱著我們都是一家人的態度，好好努力做事，尤其中華民國我們的國家更需要團結的力量，我們都是一家人，好好一起共同攜手合作，好好努力做事，讓我們國家、讓台灣這塊土地的人民會過得更好。

媒體追問，朱立倫昨強調這次選舉是「非綠陣營」的勝利，故是否存在侯友宜與民眾黨主席柯文哲搭檔選總統的可能性？侯友宜並未正面回答，他說，中華民國是我們的國家，台灣是我們的家，家裡的人難免有一些意見不同，意見都可以溝通，用包容跟關懷，來串起大家最大的凝聚共識力，一起努力讓中華民國更團結、更有力，心中都能夠有愛，讓這塊土地更有凝聚力，所以大家一起攜手合作向前走。

此外，大陸國台辦指出，這次選舉是反映了台灣人民「要過好日子」的主流民意，與侯友宜選舉主打的「侯侯做代誌、為大家拚好日子」意義相同。對此侯友宜說，全世界所有的人沒有不想期待好日子，期待好日子是全世界每個人的心願，每個人都喜歡過好日子。