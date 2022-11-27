蔡培慧談到大家的鼎力幫忙、事後傳簡訊關心，讓她感動落淚。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

蔡培慧從南投總部出發謝票，支持者揮手幫她打氣。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣長選舉由藍營候選人許淑華獲15萬4256票（55.99％得票率），以3萬6000多票打敗對手蔡培慧（11萬7993票、42.83％得票率），成為南投縣建縣72年來首位女首長，許淑華預計28日起展開13鄉鎮謝票行程，蔡培慧則是27日謝票。蔡培慧強調，她真心相信許淑華會好好建設南投，自己需沈澱一下，將紮根南投，建設城鄉共好的台灣。

蔡培慧沈澱一夜，今天從南投總部出發謝票。她雖然敗選，卻收得很多人鼓舞簡訊，讓他心存感激，她謝謝大家對她的肯定，及對南投發展的期待，真心相信許淑華委員會好好建設南投，大家一起為南投而努力。

這次九合一大選民進黨失敗，蔡培慧認為這是全台灣的問題，她選輸，尊重南投縣民的選擇，但也想搞清楚敗選環節？像是民進黨在南投的組織戰沒有建構完成，像原住民權益、勞工階級、退休公務員等，過去沒有深入接觸，都靠人脈、服務，沒有系統性組織戰等，「看來選戰有很多我不了解的地方，要努力突破」，相信許淑華會把南投治理好。

媒體詢問中央應援蔡培慧在南投狂撒幣建設，不過選民似乎不買單？蔡培慧認為，可能是近兩年疫情關係，經營的不是很好，或是大家期待建設針對個人有益。有很多前輩建議，學校建設並無助選票，不過她認為學校教育很重要，是困苦家庭孩子翻轉的一扇窗。

蔡培慧想在南投要好好紮根，其立場只想在南投服務，參與選戰、任何職位都不是她考慮的範圍，像回家種茶、在大學教書，都是一種模式，因為參與政治有很多方法，她只想要好好紮根在南投，建設城鄉共好的台灣，是她一直以來努力的目標。