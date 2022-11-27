中油公司宣布自明（28）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.1元，調降後，92無鉛汽油每公升29.1元、95無鉛汽油每公升30.6元、98無鉛汽油每公升32.6元、超級柴油每公升26.9元。

中油表示，受市場謠傳石油輸出國組織及盟國(OPEC＋)擬於12月決議增產原油50 萬桶／日以及美元指數回升等因素影響，導致國際油價下跌。依浮動油價公式估算，跌幅為6.00％。

惟按浮動油價機制調整原則，計算後汽、柴油應調價格高於本週參考零售價格，原應每公升各調漲1.3元及2.4元，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收1.2元及2.3元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25％調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.2元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收1.4元及2.5元，國內汽、柴油實際價格每公升各調降0.1元。