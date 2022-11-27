宜蘭縣激烈選戰昨落幕，國民黨宜蘭縣長林姿妙以11萬9421票連任成功，今（27日）以母雞姿態帶領小雞掃街謝票；林表示，選舉開始迄今，始終如一、兢兢業業為宜蘭打拚，縣民的每一票都非常珍貴，感謝全力支持，讓宜蘭更好。民進黨縣長候選人江聰淵一早也開始謝票行程，他說，有信心在總統大選，翻轉宜蘭。

林姿妙今早至羅東鎮開始為期4天的謝票行程，預計掃街12鄉鎮；首站率領連任成功的羅東鎮長吳秋齡、縣議員黃琤婷進行車隊掃街謝票；對於外界所說，此次選戰母雞成功帶領著小雞，林說，「他們也很認真，我就盡心盡力」，希望宜蘭更好，希望推動20餘年的交通建設，在她任內一一實現，對未來充滿了希望、信心。

林笑說這次選戰讓她瘦了5公斤，吳秋齡更說自己瘦了10公斤，讓大家驚呼！吳不好意思地說，這不是重點！重點是感謝鄉親全力支持，把羅東鎮、宜蘭縣贏回來；一定會更努力，大家一起向前走。

林姿妙表示，宜蘭的交通、建設、觀光、教育都要齊頭並進，她非常珍惜每一張選票，未來宜蘭還有很多要做的事，尤其是鐵路高架、高鐵的延伸、東部快鐵等重要交通建設，都在進行中；林強調，方向對、政策對、做對的事，一起拚出宜蘭的好建設、好生活、好交通。

民進黨縣長候選人江聰淵一早也開始謝票行程，他說，有信心在總統大選，翻轉宜蘭。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

江聰淵表示昨選完後，第一時間向林姿妙陣營恭喜當選；江說，林的官司是嚴重問題，現在是司法獨立，選前林說遭到司法追殺、政治迫害，但還是呼籲林針對官司案件要審慎面對，畢竟司法不是像政治口語可以隨便說說，希望後續開庭，林要坦然面對，這攸關現任縣長在官司上的情況，希望能看到一個坦然的結果。

針對蔡英文總統辭掉民進黨主席一職，江聰淵表示，馬上要思考新主席的產生問題，現在就要為接下來的總統大選做最好的規畫佈局。江強調，縣市長可以失敗，但總統大選不能失敗！要更加謹慎、反省及努力，既然宜蘭這次失利，他會承擔失敗，但他信心喊話，在總統大選，能讓宜蘭翻轉、讓宜蘭大勝利。