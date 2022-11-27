民眾黨六都中唯一提名的候選人賴香伶，在藍綠夾殺下最終拿下5萬4926票、得票率5.12％，她一早從黨部出發展開謝票，認為短短半年有這樣成果，已經帶動新政治的希望，但也直言藍綠黨主席的政治操作讓選民不願投票、年輕人參與率更是低落，強調改革不可能一步到位，呼籲年輕人不應該缺席，「我們的政治DNA是永不放棄，因為努力都是有累積的！」

賴香伶說，新政治的希望和選舉風氣已經帶動起來，她才能在藍綠大黨挾持下還有5萬多票，這短短半年是很不錯的過程。

話鋒一轉賴香伶直言，今年的桃園市長成為選戰膠著的地方，包括國民黨主席朱立倫的贏回故鄉、蔡英文總統「好想贏」來了14次等，很多政治操作讓選民不太願意出來投票，18歲公民權修憲也沒有引起千堆雪，年輕人參與率很低、沒出來投票。

但賴香伶也希望桃園市民不要氣餒，雖然年輕人投票率低，但未來要改革的事，「年輕人不應該缺席！」，更應該從這次參與選舉過程中理解政治內的深層問題，一步步努力和改變，強調改革不可能一步到位，民眾黨已經到桃園，團隊都很年輕、大多是素人，也許會失落，但這個失落應該要轉化成如何感動更多人、影響更多人來參與，並且不要辜負選民的期待，我們的政治DNA是不放棄，她不會認為努力是白費，因為努力都是有累積的。

賴香伶說，楊梅的服務處會繼續辦公、服務，自己仍是現任立委，還有一年多任期，立法院提出法案、審查、地方會勘、政策協調等，都不會停下腳步。桃園非常大，小黨資源有限，也會與現任議員合作，需要幫忙之處，都會不分黨派實現。

尤其桃園有很多大工程，包括捷運工程、鐵路地下化、大潭電廠保護藻礁等，都要中央、地方合作努力，自己會在立委角色上盡力協助桃園市政府，若有需要幫忙的地方、或新科市長張善政需要協助之處，都會來合作。

賴香伶也說，張善政有援引參考她政見的部分，她很願意跟張說明，桃園227萬人口，很多事美中不足、制度性不周延，期待新市長傾聽民意，她也建議市府要多跟里長溝通，畢竟生活大小事都要里長出面處理，自己的政策白皮書很多都是里長朋友提供的建議，有些沈痾的問題未解、疏漏的事情做得不到位等，都希望能一一解決。