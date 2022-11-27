富邦悍將捕手戴培峰本季蹲滿百場，但最終在金手套、最佳九人暨指定打擊獎項都不敵中信兄弟洋捕福來喜，他坦言可惜但不氣餒，他認為今年的表現是自己生涯很棒的經驗，「整年下來也遇到很多瓶頸，讓我知道以後如何做調整。」

戴培峰坦言，球季剛開始時自己從未想過競爭個人獎的念頭，直到開始慢慢站穩先發後，教練團也提醒可以努力看看去競爭，但真正對獎項有渴望是自己表現超乎預期時，「那時候才把它當做目標。如果可以當然希望2個都拿，但最想要的是金手套，因為這象徵是防守最好的捕手。」

最後「開獎」戴培峰在2個獎項都不敵福來喜，他坦言當然覺得可惜，但失落感只有一下下，獎項公布時正好是富邦秋訓，「學長、教練也都有給我鼓勵，說我遇到一個更強的對手。」他爆料教練劉家豪甚至為他抱不平，黃浩然、丘昌榮等教練也都有給鼓勵。

中職相隔多年才又出現單季蹲滿百場捕手，戴培峰笑說現在自己可以跟其他人分享經驗，尤其自己在球季中遇到許多瓶頸，先是有陣子在傳球部分出狀況，來到下半季打擊也沒那麼穩定，「這對我來說是個滿好的經驗，一整年遇到很多瓶頸，對之後調整是很大幫助。」

今年秋訓戴培峰除了加強基本體能外，二軍總教練陳金鋒也特別加強他外角球攻擊能力，「他今年看我外角球攻擊沒那麼好，有用一些訓練方法幫我改善，另外就是在穩定度部分也有做加強。」