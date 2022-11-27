九合一選舉落幕，民進黨在這次選舉大翻車，只拿下5席縣市首長慘敗，文化大學廣告系教授鈕則勳分析，民進黨敗選的原因包含林智堅論文抄襲、制定「數位中介法」影響言論自由等，對民進黨產生負面共伴效應。

此外，蔡英文總統在選前仍喊出「抗中保台」為何對選情沒幫助，鈕則勳說，「抗中保台」其實不算是一個地方性的議題，而這次是選地方首長，民眾會覺得你對地方沒有貢獻或是看不到地方的政見，反而沒有太大的加分效果。

鈕則勳表示，民進黨敗選，蔡英文辭黨主席，鄭文燦也受到重創，失去了搶奪初選門票的機會，恐無法與賴清德較勁，而前副總統陳建仁也無法制衡副總統賴清德，蔡英文的兩大將，都沒有制衡賴清德的力道，賴清德能順勢取得民進黨2024的參選門票。

鈕則勳說，民眾黨主席柯文哲則藉由新竹市長高虹安當選，取下了直攻2024的灘頭堡，前副市長黃珊珊雖敗猶榮也幫助他插旗台北市，而這次民眾黨在台北市取得4席議員，也有跟國民黨博弈的能力。

至於2024誰會代表國民黨出戰，鈕則勳說，黨主席朱立倫當然非常想競逐大位，在昨天的勝選宣言，講的氣定神閒，凸顯出他的高度，也是一個準參選的概念，不過新北市長侯友宜大贏40萬票，完全可以制衡朱立倫，就看侯友宜願不願意參選2024。