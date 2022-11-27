九合一選舉落幕，民進黨在北台灣大敗，外界將矛頭指向網軍側翼，更點名焦糖哥哥陳嘉行、前桃園市議員王浩宇、網紅四叉貓及媒體人周玉蔻為「4大戰犯」。民進黨議員王世堅27日受訪表示，不針對特定任何人，但他知道背後的人更可怕，「他們只是檯面上的人，不是嗎？他們背後還有更可怕的人。」

對於民進黨立委高嘉瑜說，民進黨大敗是網軍形象影響年輕、中間選民，黨秘書長林錫耀說不要將問題推給網軍，王世堅表示，秘書長是例行性、官式說法，必須否認網軍影響選情，「但是每個人都心知肚明，不是嗎？」

王世堅說，相信絕大多數的民眾都心知肚明，近年大家漸漸發現，任何新聞一開始就有很多人在下面留言，久而久之使用網路的人都知道，「當所有人都在認真工作，哪有閒工夫在發生任何事時，一下子就在下面留言，很清楚就是網軍側翼帶風向，甚至新聞就是他們製造的。」

對於林錫耀首度承認有網軍，卻說不是選情主要影響原因，王世堅表示，他沒有在黨部工作，從來沒有主導過黨的政策，相關政策作為自己也沒有講話空間，不清楚對方承認的網軍結構是怎樣，他呼籲林錫耀不必幫網軍講話，男子漢大丈夫誰錯就擔不是嗎，「但側翼網軍從來不認為自己是男子漢大丈夫，他們只敢躲在鍵盤後面，幹一些見不得人的勾當。」

王世堅表示，網軍難得有幾個頭敢具名出來，但也是用奇奇怪怪的名字，「還自稱教授，沒事回來領領賞金，要出事趕快飛回美國。」他還說，有的人都多大年紀，那位大網軍如果面對他的孫子，到了這個年紀還在當網軍，要不要臉？