國民黨議員王鴻薇今天掃街謝票。（楊亞璇攝）

九合一選舉延長賽開打，台北市長當選人蔣萬安選前辭去北市第3選舉區（中山、北松山）立委，將與1月8日投票補選，明起開始登記。高票連任的國民黨議員王鴻薇被點名，王今天表示，呼籲黨中央立刻做內部民調，並徵召一個最有機會勝選的人，被問到若最後是她自己被徵召？她苦笑，「我會覺得很累」。

王鴻薇表示，她到目前為止沒任何計畫去角逐立委補選，昨天剛選舉結束，個人也還沒就職，目前沒有任何計畫，蔣萬安留下立委席次非常重要，蔣萬安當台北市長以後，國民黨北市立委席次當然不該再掉，呼籲黨中央立刻作業，比較好的方式是立刻做內部民調，並徵召一個最有機會勝選的人。

王鴻薇強調，國民黨不要再喪失1席立委，全力支持參選的人，明天開始就要登記，短短5天就要登記決定人選，個人沒有任何計畫，希望黨中央趕快作業，推出最有機會勝選的人，大家全力支持。

至於誰有實力角逐？王鴻薇指出，目前浮上檯面第一個是北市議員王浩，他在中山區經營非常久，媒體披露說他有意願，王浩是非常好的人選之一。

她表示，另外議員徐巧芯是空戰天后，戰力非常強，黨內有很多很適合的優秀人選，甚至如果有其他同事有意願，現在大家想到的都是這個選區的民意代表；也許有人不是這個選區，但有一定知名度、經歷足以來參選，如果黨內全盤考量，認為有機會勝選，她個人會全力支持。

媒體追問，若最後國民黨推派王鴻薇？王苦笑表示：「我會覺得很累」，剛剛經過一個選舉，馬上要投入另一個選舉，因此希望黨中央做內部評估，趕快推出最好的勝選人選。

而王浩受訪時稱自己在忙，表示因為時間非常緊迫，提名大權在中央，只有主席朱立倫知道。