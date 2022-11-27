彰化縣長王惠美成功連任，車隊進行26鄉鎮市謝票。（王惠美競選總部提供／吳敏菁彰化傳真）

激情選舉落幕，彰化縣長王惠美成功連任，車隊進行26鄉鎮市謝票，王惠美表示，團結是彰化前進的主旋律，選舉過去，每位彰化的夥伴都是家人，並呼籲總統兌現承諾，撥給彰化綠稅，讓彰化縣能夠實施「369重陽敬老金」的福利；民進黨候選人上午9點半也從競選總部出發進行車隊謝票，強調會持續爭取修法，把綠能營業稅一半留在彰化，讓民眾共享綠能發展的果實。

「得之於人者太多」王惠美車隊謝票，感謝縣府同仁的優秀表現、感謝競選團隊的辛勤刻苦，還有最重要的，鄉親民眾的支持與肯定，車隊將巡迴26個鄉鎮跟所有彰化的鄉親謝票，王惠美也強調，選舉的激情過去，每一位彰化的夥伴都是家人，彰化的進步與繁榮，還需要團結往前走，明天將回歸縣府、專心投入縣政。

對於這次選戰的焦點議題369重陽敬老禮金發放與否，王惠美呼籲總統能夠兌現承諾，撥給彰化綠稅，讓彰化縣能夠實施「369重陽敬老金」的福利。

民進黨彰化縣長候選人黃秀芳展開整天的車隊謝票行程。（黃秀芳競選總部提供／吳敏菁彰化傳真）

民進黨彰化縣長候選人黃秀芳上午9點半現身競選總部，由彰化市長林世賢、縣議員莊陞漢、縣議員李成濟、縣議員當選人楊子賢、彰化市代周平等「彰化隊」成員陪同，從總部出發展開整天的車隊謝票行程，黃秀芳再次感謝所有彰化鄉親對她的支持、給她溫暖，會再接再厲，向中央爭取更多經費來建設彰化。

民進黨彰化縣長候選人黃秀芳和「彰化隊」展開整天的車隊謝票行程。（黃秀芳競選總部提供／吳敏菁彰化傳真）

黃秀芳說，選舉的結果是她努力不夠，唯有倍加努力，來取得鄉親的信任和支持，她也期盼鄉親要繼續支持「彰化隊」，並強調彰化擁有最好的風場，未來在立法院，會持續推動，讓綠能營業稅的稅法，一半留在彰化，讓彰化縣民一起共享。