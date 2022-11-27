花蓮慈濟醫院基因暨幹細胞研製中心，近日獲衛福部核准可以收集免疫細胞及幹細胞，盼能使再生醫療能運用在更多治療上。（慈濟醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮慈濟醫院研究細胞治療近20年，2019年啟用基因暨幹細胞研製中心後，陸續投入各類疾病細胞治療計畫，近日獲衛福部核准可以收集免疫細胞及幹細胞，盼能使再生醫療能運用在更多治療上。

慈院指出，醫院研究細胞治療近20年，2003年啟用當時台灣醫學中心第一家細胞研製中心，不僅是全台首間GTP（人體細胞組織優良操作規範）實驗室，也是全球第一個提供幹細胞用於腦中風病人治療的幹細胞研製中心。

隨衛生福利部2018年9月優先鄰近國家開放「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，慈院隔年耗費約1億元，重新打造「基因暨幹細胞研製中心」，同年9月啟用，並獲准施行細胞治療計畫，接著今年也順利取得收集免疫細胞及幹細胞的核准。

細胞治療中心主任李啟誠指出，健康的免疫幹細胞不僅可治療癌症，隨將來科技的突破發展，在再生醫療的運用，會有更多的用途，包括「回夏、返青」等。

李啟誠指出，GTP實驗室不僅可做CAR-T細胞前置處理，儲存幹細胞20年、30年都不是問題，如有天需要用到這些免疫細胞或幹細胞治病，亦可運送至海外的醫院執行。

李啟誠分享他儲存幹細胞的經驗，首先需進行初步健檢，確定血液功能與免疫功能還不錯後，便參加收集免疫幹細胞流程測試，經精密的分離機收集免疫細胞與幹細胞，整個流程收集時間約3到4個小時後，接著「尚青ㄟ」免疫幹細胞就被冰凍珍存下來了。