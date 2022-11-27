中共中央機關報《人民日報》今（27）日再度以署名「仲音」發表評論，指中國堅持動態清零不動搖，充分體現中國防控疫情的堅實實力、強大能力，彰顯社會主義制度的顯著優勢，證明中國的防控政策經得起歷史檢驗。

文章表示，中國堅持人民至上、生命至上，堅持外防輸入、內防反彈，堅持動態清零不動搖，因時因勢優化完善防控措施，積極應對全球多輪疫情大範圍傳播流行的嚴重衝擊，「充分體現了我國防控疫情的堅實實力和強大能力，充分彰顯了中國共產黨領導和我國社會主義制度的顯著優勢」。

文章續稱，事實充分證明，中國的防控方針是由中國共產黨的性質和宗旨決定的，「我們的防控政策是經得起歷史檢驗的，我們的防控措施是科學有效的，是最經濟的、效果最好的。這一點毋庸置疑，我們應有充分的信心」。

文章還強調，要堅決克服輕視、無所謂、自以為是等錯誤認識，堅決克服麻痺思想、厭戰情緒、僥倖心理、鬆勁心態；堅持第九版防控方案，落實二十條優化措施，不動搖、不走樣，保持戰略定力，堅定必勝信心。

文章說，中國既要採取越來越科學、越來越完善、越來越精準、越來越有效的策略舉措，也要保持堅定果敢的勇氣和堅忍不拔的決心，「決不能讓來之不易的疫情防控成果前功盡棄」。