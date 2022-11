落日飛車昨在北流舉辦演唱會。(夕陽音樂提供)

金曲樂團「落日飛車」昨(26日)在台北流行音樂中心舉行睽違3年大型演唱會「夕陽流行音樂中心」,雖強碰投票日但現場仍坐無虛席。首次挑戰北流演唱會,落日飛車找來黃宣(YELLOW)、洪佩瑜、海豚刑警伍悅擔任最強合音;其中,黃宣大顯主持長才讓整場演出娛樂性十足,一秒帶入各國角色笑稱「這是我們演唱會首次邀請到金曲得主、金曲歌王入圍者黃宣來擔任和聲,我們平常都會聽YELLOW的歌,整團都滿喜歡他的」,妙語連珠讓台下笑聲不斷,落日飛車主唱兼吉他手的國國接著爆料:「黃宣在彩排的時候是背整段〈雅量〉課文,我們全部都傻眼。」

落日飛車開場接連演唱〈Shostakovich〉、〈Vanilla / Villa〉、〈Under the Skin〉等多首歌曲,還在舞台左方驚喜安排3位合音嘉賓,包括黃宣、洪佩瑜、伍悅穿著夕陽橘連身衣、背著偌大天使翅膀,腳踩飛輪登場,後方更搭配旭日升起的視覺動畫,為演出拉開序幕。在經 30場的密集歐美巡迴後終於回到台灣開唱,主唱國國也興奮宣告:「晚安台北,我們是落日飛車,很開心終於回來了。」

落日飛車俏皮自稱「我們是來自台北市大安區的浪漫成人抒情全英文的搖滾樂隊」,演唱會中三位合音天使尤其搶眼,主唱國國也在〈Angel Disco Love〉時向觀眾介紹,分別是頭戴白色長假髮、化身為Victoria的「黃宣宣(YELLOW黃宣)」、來自樂團海豚刑警的夕陽嬌娃「伍悅」,以及超級會唱的合音天使「洪佩瑜」,各個大有來頭。除擔任合音天使外,三位也在不同首歌曲分別擔任嘉賓。

演唱飛車的第一首歌〈Bomb of Love〉前,國國感性分享歐美巡迴後和成團以來的心得,「這陣子我們跑了9個國家、近40場巡迴,其實巡迴的每日行程都非常緊湊,每天移動超過一個台灣的距離,也沒有什麼休息時間,但這就是我們的日常、也是我們一直喜歡做的事情。飛車不是想要追求成功,而是追求享受音樂的過程。我們希望與其將音樂作為職業,還不如作為志業,能夠一起走得更遠。這過程中也會有相對要付出的代價,但我們算是甘之如飴,希望這個想法可以分享給台北的各位」。

尾聲,演唱經典歌〈I Know You Know I Love You〉、〈Candlelight〉時黃宣上台加入演出,驚艷演繹這首歌原先由HYUKOH主唱吳赫的部分,其餘2位和聲天使則穿上本次落日飛車與Beams特別聯名的周邊商品上台協助擔任「推銷精靈」,國國笑稱「聽說今天周邊太熱門,很像是大家來買周邊順路來聽演唱會」,演出最後,獨霸舞台的黃宣更搞笑稱:「落日飛車周邊應該差不多賣完了,所以我穿了我自己的周邊上台,請大家也可以順路買我的T-shirt。」並順路大推自己歌曲,讓落日飛車其餘團員受不了上台把不斷自我推銷的黃宣直接拉下台,留下可愛又溫馨的結尾。