九合一大選26日晚間各投開票所陸續開票，在台北市長候選人陳時中競選總部外的支持者看著票數落後，拿出手帕擦拭眼淚。（姚志平攝）

民進黨台北市議員王世堅。（黃婉婷攝）

民進黨九合一選舉慘敗，被黨包裝為防疫英雄的台北市長候選人陳時中輸給國民黨對手蔣萬安14萬票，僅贏無黨籍黃珊珊9萬票，民進黨立委何志偉直言，陳時中團隊有黑道入核心，難怪選情核爆，還說背後就是前國策顧問、天道盟文山會精神領袖黃承國。

對此，民進黨台北市議員王世堅表示，自己對黃承國不是很理解，但在他看來不過是熱心人士，對方目前擔任台北市內百年古剎的董事長，屬於宗教界人士，他在地方過去有一些事跡，但每個政黨都有熱心的基層支持者，黃承國不過是熱心一點，至於對方是否還有跟黑道涉入，「我不是立委我不理解。」

王世堅表示，但他希望何志偉討論黃承國時，應把個人家族和黃承國之間的恩怨要撇開，「如果是因為個人恩怨、家族的是非才去講，這樣就不好」，他很客觀來看，黃承國確實很熱心，他幾十年前是否是江湖人士人物那是過去的事情，現在黃承國也早就辭去國策顧問，現在是幫民進黨在宗教界拓展關係和資源。