民進黨九合一選舉慘敗，被黨包裝為防疫英雄的台北市長候選人陳時中輸給國民黨對手蔣萬安14萬票，僅贏無黨籍黃珊珊9萬票，民進黨立委何志偉直言，陳時中團隊有黑道入核心，難怪選情核爆，還說背後就是前國策顧問、天道盟文山會精神領袖黃承國。
對此，民進黨台北市議員王世堅表示，自己對黃承國不是很理解，但在他看來不過是熱心人士，對方目前擔任台北市內百年古剎的董事長，屬於宗教界人士，他在地方過去有一些事跡，但每個政黨都有熱心的基層支持者，黃承國不過是熱心一點，至於對方是否還有跟黑道涉入，「我不是立委我不理解。」
王世堅表示，但他希望何志偉討論黃承國時，應把個人家族和黃承國之間的恩怨要撇開，「如果是因為個人恩怨、家族的是非才去講，這樣就不好」，他很客觀來看，黃承國確實很熱心，他幾十年前是否是江湖人士人物那是過去的事情，現在黃承國也早就辭去國策顧問，現在是幫民進黨在宗教界拓展關係和資源。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。