三峽區農會冬季碧螺春比賽茶換新衣，包裝外觀採用手採一心二葉、三峽拱橋及綠色系作為設計元素，更為時尚。（農業局提供）

新北市三峽區農會近期辦理冬季碧螺春評鑑，吸引140組農友參賽，今年特等獎由三峽百年製茶世家「天芳茶行」的林孟諭奪下，這也是天芳茶行第14次摘下特等獎。茶葉改良場評審表示，特等獎茶葉外觀纖細卷曲、茶湯蜜綠清澈，喝起來鮮爽有活性又甘甜，具有天然蔬果香，才能在眾多對手中勝出。

三峽碧螺春冬季評鑑由行政院農委會茶葉改良場前場長陳國任擔任評審，採取國際標準評比，秤取3公克沖泡5分鐘，從茶葉外型、茶湯的色澤、香氣和滋味，以及最後浸泡的葉底作為評審項目，最終選出特等、頭等、金獎、銀獎。

本次獲得特等獎的天芳茶行是比賽的常勝軍，他們家的茶葉是三峽特有品種-青心柑仔，茶園種植約有2公頃，年產可6千至1萬斤，茶芽都是手工採摘，產季從3月至12月，春季、冬季主要為綠茶及碧螺春，夏季則是蜜香紅茶，除了店面、市集等實體通路外，也結合各式電商平台銷售，做出好口碑。

陳國任說，今年茶葉獲獎關鍵是採摘細嫩茶葉，掌握室內萎凋時間、溫度及濕度，炒菁時更掌握高溫時間，讓茶湯形色香味，在眾多茶品中脫穎而出。

三峽區農會理事長蘇俊龍表示，三峽是全台灣唯一的碧螺春產區，碧螺春是綠茶的一種，芽尖白毫顯著，形狀細緊捲曲似螺旋，用手工採摘此茶種「青心柑仔」製茶，作出的茶湯清澈爽口，還帶有綠豆香，用冷泡、冰泡法更能凸顯風味。

蘇俊龍也說，今年比賽茶換新衣，包裝外觀採用手採一心二葉、三峽拱橋及綠色系作為設計元素，更為時尚，希望吸引年輕朋友購入。

農業局長李玟表示，新北市致力營造好的農業生產環境，希望吸引青年回鄉，並透過辦理評鑑與製茶技術競賽，提升茶農製茶技術，提升新北好茶價值，若想購買比賽茶，可洽峽區農會電話(02)2671-1002或洽天芳茶行電話02-26726808，更多活動詳情可於「新北市農業局稼日蒔光」臉書查詢。