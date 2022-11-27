苗栗縣議會下屆議長之爭，地方早早傳聞將由副議長李文斌扶正，並將搭配連任成功的縣議員張淑芬，力求正、副議長寶座。李文斌27日證實此事，他提到，跟會與新上任的鍾東錦在議會有4年默契，彼此沒有磨合期，未來府會和諧力求推動縣政。

第20屆苗栗縣議員當選席次，國民黨7席、民進黨7席、時代力量1席、無黨籍占23席。雖然國民黨只占7席，但無黨籍議員中，因為受縣長選戰牽動，實際上只有2席偏綠，其餘仍有望整合歸隊，因此李文斌扶正已幾乎成為定局，其他政黨挑戰困難。

李文斌27日接受本報記者電訪，對於是否角逐議長寶座，他也直言不諱確定要跟張淑芬搭檔力爭正、副議長。

李文斌表示，他若順利扶正，會積極跟新上任的縣長鍾東錦配合，他也會跟議員同事監督縣政，而鍾東錦提出的政見，若對苗栗地方有幫助，他會盡全力幫助，而府會和諧也是首要工作。

李文斌說，過去4年以來鍾東錦擔任議長、他擔任副議長，2人早就已經培養多年默契，所以鍾上任後，他也順利接下議長時，彼此之間完全沒有磨合期，一定能盡速接軌，並且共同推動縣政。