上海週六晚有約300人在市內烏魯木齊中路聚集、悼念新疆大火死者。（圖／取自星島日報）

新疆烏魯木齊日前發生住宅大火造成10人死亡，外界質疑過度防疫阻礙救援。外媒報導，上海昨（26）日晚間有約300人上街悼念死者、抗議防疫過度，遭警察驅趕；北京同日也有小規模示威，要求撤銷封控。

香港《信報》引述美聯社報導，上海週六晚有約300人在市內的烏魯木齊中路聚集，悼念大火死者，期間有人高叫：「不要核酸檢測，要自由！」等口號，亦有人將矛頭指向共產黨。

大批上海警察前往驅散人群。（圖／取自星島日報）

有示威者稱，約100名警察到場列隊，阻止示威者聚集或離開，有人被警察毆打，警察也施放胡椒噴劑。相關的影像片段在大陸社交平台廣泛流傳。

路透報導則指，北京週六也出現小規模示威，要求撤銷封控。

報導稱，烏魯木齊週五晚間多處有民眾示威，不滿封控措施阻礙火災救援，要求當局解除小區封控。期間，有人與身穿保護衣的防疫人員及警察發生推撞，並推開圍欄。

烏魯木齊市政府昨日宣布，當地社會面基本清零，分階段有序恢復低風險區居民生活秩序。