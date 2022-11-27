2022九合一大選告一段落，以無黨籍參選高雄市長的曾尹儷最終得票數為1萬4585票、得票率1.11％。曾尹儷落選後發表選後感言，她認為，值得高興的是，她在38行政區沒有1區掛蛋，且比2018年市長選舉無黨籍高票者更高票，但還是無法跳出2黨主導市民選舉意向的結果，讓她覺得有些遺憾。

曾尹儷表示，自己首次參選，在時間侷促加上經費人力資源嚴重缺乏的情況下，她拿到1萬4585票已達到原來預期的2個目標，第1是沒有一區掛零蛋，第二則是個人得票比2018年的高票者略高一些，但可惜沒能達到超過4年前市長選戰無黨總得票2萬2000票的第3個目標。

曾尹儷指出，她的支持者都覺得首次參選能開出這樣的票數已經很難得，有支持者前幾天才順利生產，投票當天堅持坐著輪椅去投票給她，也有素昧平生的支持者寫訊息鼓勵她，稱有幫忙拉票，因為欽佩她的勇氣，決定要支持無黨，這些都讓她相當感動。

曾尹儷強調，對於公共事務的推動，雖然沒有業績壓力，但還是希望未來用對方法能被認同肯定，才能在提升市民意識的基礎上繼續努力，真正實現想要推動以市民為本公民參與的市民政府目標。

曾尹儷說，雖然結果不如預期，但這次參選還是有奠定基礎，目前她的服務處設立市民會客室，在選後還會繼續開放，當作市民可以更關心公共政策的平台，歡迎大家繼續找她談市政，一起推動公共事務，希望有志一同的夥伴可以一起監督市政，延續這次的能量，繼續為改變高雄2黨政治的生態努力向前。