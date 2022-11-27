九合一選舉落幕，屏東縣長選舉結果出爐，民進黨候選人周春米宣布當選，和國民黨候選人蘇清泉只差1萬餘票，傳周春米及蘇清泉兩位縣長候選人發生計票錯置離譜狀況，國民黨文傳會主委洪孟楷表示，黨中央全力支持蘇清泉縣長候選人即刻提起相關的法律途徑，保障及捍衛縣民的權益。

國民黨前副秘書長張雅屏表示，屏東縣長選舉開票過程中，三立報導出候選人選票誤植。中選會計票系統，出現錯亂的票數，這些事情的真相不能公諸於世，周春米的縣長都像是偷來的。

張雅屏指出，最可能的是，因為發生票數登記問題，所以原本登記到系統得票數要調整又調錯，也就是說，原本計票結果可能是蘇清泉當選，之後調整的結果為周春米當選？若是這樣，屏東縣長以後都不用選了，民進黨直接派就好了？沒有真相，就沒有縣長。

洪孟楷表示，這次選舉過程並沒有發生2018年大排長龍的投票狀況，四點能夠順利開票，但是反而在計票過程當中有嚴重的瑕疵，如果錯置屬實，那是非常離譜的錯誤。

洪孟楷呼籲中選會，應即刻把全部的投票都查封，包含投票登記、已投票、未投票等都列為重要證物完整保存，並且主動重新驗票，以昭公信。事關廣大屏東縣民選擇及法治權益，要以最謹慎態度辦理。