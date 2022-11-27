一名女網友表示，近日她帶2歲的兒子到婆婆家幫忙搬家、吃晚餐，豈料大姑竟拿狗用碗給兒子吃飯，她和先生當場暴怒，婆婆認為是誤用，要她別為小事找麻煩，讓她火氣更大，將其PO上網，網友也看傻眼，更有人提醒她帶兒子去做檢查，「狗唾液會殘留在碗裡，若沒洗乾淨細菌很多的」。

原PO昨（26）日於《爆料公社 – 匿名公社》抱怨，周五下班帶兒子到婆婆家幫忙搬家，順便吃晚餐，大姑拿裝狗飼料的碗給她兒子盛飯，當下她沒有察覺，她發現時兒子一碗飯都快吃完，她氣得當場發飆。

大姑向原PO表示，狗對她來說就像兒子一樣，要她別小題大作，原PO反問，「那妳怎麼不用牠的碗？牠不是妳兒子嗎？為什麼是給我兒子用？」大姑被一連串的問題，嚇得說不出話。這時婆婆開口替大姑說話，認為可能是不小心誤用，要她不要太在意，她回嗆「狗碗跟人用的碗花色差這麼多，怎麼可能用錯？妳身為阿嬤，居然能當沒事看孫子拿狗碗吃飯？」

原PO說，先生本來在房裡，聽到她們吵架聲才出房門，了解事情經過後，也當場暴怒，下秒帶著原PO和兒子回家，事後婆婆還打電話罵原PO「不是什麼大事，硬要找麻煩」，她聽了更氣反問，「到底是誰在找麻煩？」

遭遇曝光，網友也感到憤怒，「誇張，這我也無法接受」、「是我一定把飯往他身上丟」、「當場把碗裡的剩飯直接往她臉上灑啊」、「如果有人這樣對待我的小孩，我一定不會再讓小孩進門」、「在阿嬤眼裡，孫子不如一隻狗嗎？」留言中也有人提醒原PO去做健康檢查，「真可怕！先去檢查身體比較要緊，狗碗會殘留狗的唾液，若沒洗乾淨細菌很多」。