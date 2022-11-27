九合一選舉落幕，新北市長侯友宜順利連任，今（27）日上午侯友宜並未安排謝票行程，而是立即回到市長工作，前往視察安坑輕軌，侯友宜表示，今年底該做的工作要如期完成，選舉只是過程，結束了就要趕快回到工作崗位。至於大贏對手45萬票，超越原先預期，侯友宜說，感謝市民用這樣的方式給他鼓勵，他會努力好好做事。

侯友宜表示，選舉只是半個月的時間，最重要還是要把今年底該做的工作如期完成，因為當時有4年的承諾，到12月25日哪些工作要完成，都要全力以赴，所以安坑輕軌的視察早就排定，要在今年底完工，趕快要初勘和履勘，所以必須趕在今天就開始做這件事，市政工作還是最重要的事，選舉只是一個過程，過程結束了，就趕快好好回到工作崗位，努力做事。

對於大贏林佳龍45萬票，29個行政區全拿下，超越選辦之前設定的40萬票，侯友宜表示，最重要還是平常要跟市民朋友大家一起「黏逗陣」，知道他們需要什麼，里長們的反映，區公所要努力把它做好，其實平常最重要的就是「好好做代誌」，解決民眾的需求。至於選舉都是一個過程而已，過程當中只要我們平常認真努力做事就好，非常謝謝市民朋友用這樣鼓勵的方式，給他加油打氣，他會努力好好的做事。