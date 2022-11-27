苗栗縣竹南鎮假日之森27日早上7點多，發生溺水意外，36歲菲律賓籍移工疑似下海游泳，結果一去不返，消防人員獲報救援，該名移工送醫後仍不治。

苗栗縣消防局獲報後，派遣竹南分隊2車、4人，由小隊長陳宗楨帶隊救援，該名移工被救起時已無生命跡象，海巡、消防單位人員接力施以心肺復甦術，但仍回天乏術。

根據了解，該名移工是與其他友人，26日前往假日之森露營，今天早上疑似下水游泳，結果溺斃，詳細原因則有待釐清。

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