藝人瑤瑤（黃喬歆）自《我愛黑澀會》出道，擁有火辣身材及呆萌性格的她，是各大綜藝節目的常客，近期她在節目上透露與交往五年的韓國籍男友李振遠（Andy）分手，講到激動處更是淚灑攝影棚，讓主持人及來賓相當心疼。

瑤瑤近日在《小姐不熙娣》坦言，與交往五年的韓籍男友分手，她更透露兩人的分開的原因是因為雙方金錢價值觀不同，原先她與男方買房前說好「房貸一人一半」，怎料，由於韓幣貶值男方遲遲不肯將韓幣換成台幣，因此房子的頭期款及這兩年的房貸都是由瑤瑤支付。

另外，瑤瑤之後再跟男方提出房貸一人一半時，男方認為「買房等同存錢」即使未來將房子賣出也不會虧，瑤瑤坦言：「這是他的邏輯，他就覺得說，為什麼住了2年要（當房租）付錢給妳（瑤瑤），但是妳在這邊住了2年，妳之後賣掉了，妳卻還是賺錢的」之後男方更提議想將房子賣掉一起租房，但瑤瑤認為「跟別人租的話，我們兩個一起虧錢，但因為房子是我（瑤瑤）的，他覺得我在賺他錢」。

後來，七月男方回韓國雙方也協議分開，對此，瑤瑤也不忍抱怨男友：「你每次都覺得我在賺你錢，為什麼啊？」除此之外，最讓她難過的是，她割愛讓自己與男方養的愛犬一起回韓國，她落淚表示「牠就是喜歡我男友啊！」不過事後，她透露男方最近頻頻打電話來求和，但目前她還是很猶豫，而許多網友看到節目播出後，紛紛留言勸她「果斷放生」。