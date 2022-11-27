波蘭在在小組賽第2戰以2比0擊敗沙烏地阿拉伯，4分積分暫居C組第一，而隊長萊萬多斯基（Robert Lewandowski）也在下半場踢進生涯世界盃足球賽首進球，成功破門後他情緒激動、喜極而泣，賽後他也認為自己完成了兒時的夢想。

萊萬多斯基蟬聯2020、2021年2屆「世界足球先生」，職業生涯踢進多顆進球，自2008年披上波蘭國家隊戰袍後為國爭戰134場、踢進76球，但唯獨就是沒能在世足賽破網。

今年世足賽小組賽首戰，萊萬多斯基原本有大好機會踢進生涯世足賽首球，但他操刀12碼罰球卻被墨西哥門將歐丘亞（Guillermo Ochoa）擋下，讓他十分扼腕。

昨天面對沙烏地，萊萬多斯基在第82分鐘趁著對手失誤後回身起腳射門，踢進他世足賽生涯首顆進球，破門後隊友們也都上前激動慶祝，他更是流下男兒淚。

「我知道這可能是我最後一次世界盃。在唱國歌時我就感到自己內心激動情緒。」萊萬多斯基說道，「我不僅希望因參加世界盃而被人們記住，還希望因為在那裡進球被記住，我總是為了在世界盃上進球而努力，今天，我做到了。」