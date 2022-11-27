九合一選舉結果揭曉，民進黨慘敗，國民黨大勝奪下13席，國民黨前副主席郝龍斌今喊話黨中央，要爭取2024的勝選，國民黨必須建立令人信服的總統初選辦法，推出最強、能贏的候選人，才能翻轉現況，下架民進黨。

郝龍斌表示，重返執政尚未成功，同志仍須團結努力 這一次地方九合一選舉，國民黨贏的漂亮，但我們要認知到「討厭民進黨」是國民黨勝選的重要因素；要在2024年下架民進黨，真正的考驗才剛開始。

郝龍斌指出，回顧2018年，國民黨贏了地方選舉，但被勝利沖昏了頭，提名過程爭議不斷、黨內不夠團結，造成2020年大選落敗。殷鑑不遠，國民黨絕不能重蹈覆轍，接下來最後一哩路怎麼走，如何贏得2024，是最重要也是唯一目標。

郝龍斌強調，重返執政尚未成功，同志仍須團結努力。能贏最重要，要爭取2024的勝選，國民黨必須建立令人信服的初選辦法，推出最強、能贏的候選人，團結黨內及結合友黨，並提出能夠深入民心的理念論述，爭取民眾認同，才能翻轉現況，下架民進黨。