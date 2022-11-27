台中18年老字號中餐廳「印月」推出圍爐年菜搶市，除夕當天2翻圍爐宴訂桌率已高達9成。(印月餐廳提供)

「印月」除夕限定的1萬8800元經典團圓宴，集結所有團圓吉祥美味。(印月餐廳提供)

2023年農曆新年來的早，餐飲業者無不提前部署年菜市場搶攻圍爐商機。台中18年歷史的老字號中餐廳「印月」，推出圍爐年菜，春節桌菜每桌從1萬8800元到3萬6800元不等。疫情趨緩後的第一個農曆年，業者透露：「我們每年春節座位供不應求，除夕當天2翻圍爐宴訂桌率截至目前都已高達9成，初一至初五訂桌率也有6成之多，從除夕到初五每個餐期翻桌率至少都在1.5翻以上。」

「印月」以藝術烤鴨饗宴在台中美食界占有一席之地，初一到初五的圍爐年菜，當然少不了招牌的「藝術烤鴨」。主廚嚴選宜蘭櫻桃鴨，以特殊醬料醃製後風乾36個小時，再經3種不同溫度的相思木炭火分階段吊爐燒炙，焦糖色的烤鴨皮脆肉嫩，禽肉香中夾帶柴燒香氣，吮指留香。印月「藝術烤鴨」最為人津津樂道的是吃法與呈現方式跳脫傳統框架，與片皮鴨搭配的配料盤，由10種不同異國食材組成，佐搭的醬料以調色盤方式勾勒「大地豐收」的意象，繽紛組合讓烤鴨多了百種滋味，更添食趣。

「花膠豪華佛跳牆」湯鮮料豐味美，春節6天可賣出約500盅。(印月餐廳提供)

每年圍爐必吃的經典年菜「佛跳牆」，幾乎每家餐廳都會準備，「印月」的「花膠豪華佛跳牆」用料豪華高檔，一盅就集結了鮑魚、花膠、蹄筋、豬腳、豬肚、魚皮、雞腿、栗子與芋頭等10餘種食材，每種食材得分開料理好，再結合用雞骨跟豬大骨慢火細熬8個小時的湯底，最後還要經過2個小時的炊蒸才能大功告成。主廚賴政邦說：「佛跳牆的湯雖然經過長時間熬，但一定要清，才不會搶過食材的鮮、甜、香，拿捏不好就會出現膩口感。」由於製程實在費工，「花膠豪華佛跳牆」每年僅在過年時節應景推出，光是春節6天就賣出500盅。

此外，業者也推出冷凍外帶年菜和外帶熱年菜組合，外帶熱年菜有一套6800元及10800元的組合，讓民眾在家也能大啖「花膠豪華佛跳牆」、「臘味櫻花蝦米糕」、「天目筍山珍燉全雞」等豐美好料，主婦們也可以輕鬆過好年，不用再為準備年菜奔波操勞。