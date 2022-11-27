九合一選舉昨日落幕，新北市第8選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）市議員10席中，藍營繳出全壘打成績，被視為「侯家軍」的呂家愷最終擠進榜單內，他昨日開票後也前往服務處謝票，不過呂的妻子因過於緊張，懷孕陣痛一整天，呂也緊急將她送往醫院，在投票日隔天喜獲麟兒，呂家愷也期盼能在議會改變下一代生活。

呂家愷說，當天選情相當緊張，自己票數一直處在榜尾附近，最終順利當選，心中大石也放下，當天開票時，老婆已經工作一整天，又擔心他的選情，肚子頻頻陣痛，直到他謝票後才緊急到醫院臨盆，手術不到10分鐘，小孩就出生了。

「預產期是12月3日，整整提早約1周！」呂家愷說，看著老婆為他選舉操心，十分心疼，但看到兒子出生後，他相當開心，他也將小孩取名為「Lucas」，希望他能像「星戰大戰」導演一樣有成就，也能成為下一代的救世主。

呂家愷說，雖然自己當選的票數在預料之內，但故鄉鶯歌票數卻是四區最少，這是他未來要加強的地方，他也會努力完成自己的政見，希望改變下一代的生活，讓兒子看到不一樣的故鄉。