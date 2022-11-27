韓國男團GOT7成員王嘉爾，雖然長了一張奶油小生的臉蛋，卻練就一身荷爾蒙爆棚的傲人肌肉，近日他在泰國演唱會魅力表演，趁著氣氛正嗨脫光上衣，不只走下台和粉絲近距離互動，還敞開雙手任女粉絲撫摸肌肉，這一幕畫面被傳到微博後，引起網友熱烈討論，還有人笑虧：「牛郎都沒他這麼會」。

王嘉爾這周末在泰國一連開唱3天，他在表演中光著上半身露出完美的肌肉線條下台，讓粉絲為之陷入瘋狂，紛紛舉起手機搶拍，後來還出現一名女粉絲大膽觸碰他的肌肉，然而王嘉爾並未阻擋粉絲的熱情，現場維安人員亦未阻攔，讓更多粉絲也跟著上下其手，看得遠方的粉絲跟著放聲尖叫。

王嘉爾直接在台下敞開雙手，讓粉絲一次摸夠、摸爽。(圖/王嘉爾 微博)

而王嘉爾的粉絲福利還不只於此，他在一對一粉絲互動環節中，挑中一名幸運粉絲上台，穿著黑色鏤空上衣的他，精壯的肌肉若隱若現，讓身邊的女粉絲笑到眼睛瞇起來，見此，王嘉爾先是勾住女粉的手，再帶對方轉圈跳舞，接著示意粉絲當場來個公主抱，讓女粉絲的臉直接脹紅，據傳，這名女粉絲結束演唱會後一個星期都不肯洗手，就怕洗掉王嘉爾身上的味道。

王嘉爾很懂得粉絲們的喜好，不只開放摸胸肌還使出公主抱的招數。(圖/微博)

大陸網友們見到王嘉爾如此懂得撩粉絲的技巧，紛紛笑說「日本牛郎都沒他這麼會」、「比酒吧男模還懂得」、「實屬是玩明白了」、「萬人演唱會大大方方和粉絲互動，我只有羨慕」、「國外追星體驗真好」。