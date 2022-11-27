桃園一名男子婚後前往大陸工作，起初與妻子約定好每三個月會回台，未料男子食言，甚至直接提議妻子向法院訴請離婚，連回台簽離婚協議書都不願意。桃園地院審結，判准兩人離婚。可上訴。

判決書指出，女子主張，於2014年間與丈夫結婚，丈夫於2019年1月前往大陸工作，原先約定好每3個月會回台1次，但丈夫僅於2019年9月回台1次，事後數度以通訊軟體傳訊寫道，「你還要離婚嗎」、「你是打算這樣拖到老嗎」、「妳的一切讓我厭倦」、「我受不了，所以想要距離，你會慢慢的變淡，最後離婚」、「強制離婚吧，我會同意的」等語。

女子認為，丈夫消極看待婚姻也有意願離婚，自從2019年離台後就避不見面且迄今未歸，故依法向法院訴請離婚。

桃園地院審理時，男方並未到庭辯論，也沒有提出書狀聲明或陳述，故法官依法認定女方說法為真，認定兩方已經分居3年都未共同生活，男方也極少聯繫女方，認為男方早已無維繫婚姻的意願，夫妻間誠摯相愛的基礎早已動搖且不復存在，客觀上來說任何人處於此情況均會喪失維持婚姻的意欲，故判准離婚可上訴。