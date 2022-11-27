樂齡長者健康操表演。(台中市政府提供)

農業局強調，這次活動演繹「倒吊曬稻法」，利用陽光將稻穀充分乾燥保留稻米的養分。(台中市政府提供)

台中市政府農業局輔導外埔區中山社區發展協會，27日在中山社區活動中心前稻田舉辦「111年中山社區黃金稻浪節活動」，透過倒吊米、稻草手作DIY及創意米食製作等趣味活動及優質農產品展售，落實食農教育理念，推廣在地農村特色及有機產業，邀請民眾一起體驗社區友善耕作成果及美麗農村景色。

農業局表示，活動在外埔區馬鳴國小太鼓隊的磅礡鼓聲中熱鬧開啟秋收慶典，並在吾愛譜薩克斯風樂團悠揚樂聲中帶領遊客步入稻田，認識早期農村在稻子收割後；如何透過倒吊曬穀方式，讓稻子營養成分從稻桿慢慢回流至稻穀中，並舉辦倒吊米活動讓遊客親身體驗先民稻穀採收的過程，將稻梗等廢棄物再利用，教導遊客發揮想像力製作稻草存錢桶。

農業局說，中山社區為宣導食農教育小常識，也辦理食農教育有獎徵答、彩色湯圓及芋頭粿等美食DIY、稻田裡尋找雞蛋等活動，讓參與民眾感受田間尋寶樂趣。現場亦販售當地優質農特產品，推廣在地農產好滋味。

中山社區推行生態友善種植農法，有機稻米栽培面積達5公頃，是台中優質的稻米產區。考究歷史發現社區在300多年前為平埔道卡斯族聚落，因此在稻米收割時延續秋收祭典習俗辦理稻浪節慶豐年。

農業局強調，這次活動演繹「倒吊曬稻法」，利用陽光將稻穀充分乾燥保留稻米的養分，讓米粒更Q彈香甜，每一口皆可品嚐到日曬米獨特風味。歡迎民眾到中山社區，認識社區當地農村特色、人文風情及社區農村再生的豐碩成果。