「中華特技風箏推廣協會」風箏好手前來園區試飛，搭配各種放飛與收線技巧，讓現場民眾驚嘆不已。(滬尾藝文休閒園區提供)

繽紛童趣的小風車是許多民眾童年的美好記憶。新北滬尾藝文休閒園區今年首次與中華特技風箏推廣協會合作，於11／19起展開為期46天的「2022滬尾草坡風風節」，千坪綠茵草地上裝置超過2000支繽紛風車造景，還有室內各式造型風箏展示，淡水冬季限定的吸睛「風」景，堪稱帶小孩放風的好場域。

新北淡水的滬尾藝文休閒園區，擁有得天獨厚的水岸景觀及綠意圍繞的千坪草地，堪稱網美必拍新景點，因為腹地廣大，適合親子同遊。「2022滬尾草坡風風節」活動舉辦期間，除了特技風箏展演日外皆可免費入場參觀。

本次活動最大亮點為3樓埔頂草原，裝置超過2000支繽紛亮眼的小風車，在千坪綠草地上宛如百花爭妍，隨風共舞，讓人心情隨之開朗起來；加上日落時分躺坐草地欣賞淡水夕陽，成為淡水冬季限定「風」景。而在1樓禮萊廣場室內場域，同期間展示由「中華特技風箏推廣協會」提供各式單線造型風箏，室內室外、天空地面皆有不同「風」貌。

特技展演日周邊有小小神射手射箭活動、歡樂釣鴨鴨以及飛球小霸王等趣味童玩體驗。(滬尾藝文休閒園區提供)

此外，12／3和2／17的星期六下午，主辦單位特別規劃3場特技風箏展演與親子互動活動，首創風車藝術與風箏特技結合。特技展演當日可現場體驗特技風箏，周邊還有小小神射手射箭活動、歡樂釣鴨鴨以及飛球小霸王等趣味童玩體驗。購買三合一童玩體驗券可一大一小入場，「將捷金鬱金香酒店」房客憑房卡免費入場，民眾單人憑園區當日滿千發票可享免費入場，觀賞精彩難得的特技風箏表演。