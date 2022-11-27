繼今年一期作，台南市後壁區農會二期作的溼穀收購價又創下10年來新高，每百台斤達1120元，後壁區農會總幹事林怡歆觀察，今年水稻新政策奏效，讓整體產量下降，確實拉抬穀價，不過也有農民說，近來水情嚴峻，可能預期心理影響，使得需求提高，進而造成價格上漲。

台灣稻作每年大多都採收 2 次，故有一期稻作和二期稻作之分，隨緯度的變化，每年稻作收割由南到北，從南部高屏地區開始。台南市稻作主要產區在後壁、柳營、白河、六甲等地，其中後壁區內二期作已採收告一段落。

林怡歆說，今年一期稻作配合大區輪作，後壁灌區內的農民幾乎都休耕，因此到了二期栽種期間，土壤肥力大幅提升，間接帶動最後收成量；至於收購價的部分，今年起實施的大區輪作和稻作4選3政策，達農政單位推行目的，讓產量減少、穀價上揚，農民對價格都「很滿意」。

林怡歆提到，台南其他主要稻米產地的稻價也都衝高，中部地區雖較晚收割，但跟南部相比，每百台斤差價僅在20、30元，代表政策達到效果。而最近台南水情持續吃緊，農民關心還是明年一期作能不能順利供灌。

後壁的黃姓農友說，現在曾文、烏山頭水庫蓄水量少得可憐，2庫加起來蓄水率只有3成多，如何撐到明年雨季來臨時，「光給南科喝就不夠」，坦白說大家早有心理準備。糧商也苦嘆，這下子育苗業者、販售農藥資材等周邊產業鏈，又要喝西北風了。

林怡歆認為，前陣子逢選舉期間，明年一期休耕與否，應該12月就有消息出來，大家都在觀望中。