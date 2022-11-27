民進黨在九合一選舉大敗，民進黨主席蔡英文昨請辭黨魁，行政院長蘇貞昌昨第一時間向蔡口頭請辭，但經總統慰留，蘇揆已允諾堅守崗位。對此，中廣董事長趙少康痛批，民進黨選舉大敗是民眾對中央執政不滿，行政院長也要辭職，蔡英文與蘇貞昌等於唱雙簧扮黑白臉，「臉皮有夠厚、怎麼好意思？」這是國家的災難。

趙少康表示，這次九合一選舉應該是民進黨創黨以來最大的失敗，敗得非常慘，已經不是台中以南而是北港溪以南，退守到非常小的地方，而且就算台南國民黨沒有贏，但謝龍介追非常緊，屏東就差一點，從整體來看，民進黨是大敗慘敗。

他說，人民對民進黨太不滿，人民用選票教訓民進黨，因此蔡英文當然要辭黨主席，而行政院長當然也要辭職，因為大家對施政不滿，過去國民黨選不好時，江宜樺就立刻辭職，上次賴清德也在隔年1月也辭。

趙少康指出，但到現在蔡英文與蘇貞昌等於唱雙簧，扮黑白臉，讓蘇貞昌口頭請辭，卻又說要維持內閣穩定，蘇貞昌又說會堅守岡位，就是在演戲，大家對施政不滿意，對部長那樣在國會的嘴臉跟嗆聲，蘇貞昌還繼續幹，臉皮有夠厚，「怎麼好意思？」

他強調，若他是蘇貞昌早就辭了，蔡英文慰留10次也得辭，這就是責任政治，民主政治就是責任政治，有過就必須負責，哪有選成這麼爛，人民不滿意還厚著臉皮待下去？民進黨是沒有人了嗎？若已經被證明不適合還繼續幹，是人民跟國家的災難。

趙少康強調，蘇貞昌也是民進黨這次敗選的戰犯，台灣並非內閣制，在立法院部會首長起碼要對民代有一定尊重，沒有像蘇貞昌一樣在立院嗆聲立委，這不是行政院長該有的態度，這次民進黨敗選，蘇貞昌跟蔡英文責任一樣重大，「只有打敗的將軍沒有打敗的兵」選不好而主帥沒有責任豈不是笑話？