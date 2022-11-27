知名女星舒淇有著獨特魅力，自出道拍攝不少知名代表作，精湛演技獲得觀眾肯定，而舒淇也是有名的「厚唇美女」，笑起來顛倒眾生，成功翻轉大眾對於厚唇的印象。她近日在社群平台上曬出自拍照，她那有名的雙唇，卻意外引發不少熱議。

舒淇近日在IG曬出自拍，嘟起嘴唇的她唇紋清晰，似乎變得乾燥不已，比起以往光滑水潤的嘴唇狀態簡直天淵之別，不少網友都關心並留言：「嘴巴太乾啦！要多補充維生素！」不過，還是有許多網友力挺舒淇的美貌，「舒淇..你真美」、「超級無底霹靂美」、「人和貓都好可愛」

舒淇近年雖甚少工作，但仍有多部電影作品未有上映包括《痞子戀人》、《倒戧刺》、《舒蘭河上》和《尋她》，她上月參加大陸節目《一年一度喜劇大賽》第二季時呈現出來的狀態也一點不輸當年。

舒淇出道多年，憑藉著獨特慵懶性感氣質，成為不少人心目中的女神，兼具清純與性感魅力的她，也能輕鬆駕馭各種風格，成為不少雜誌封面的常客，每次出現的造型令人驚豔不已，2016年宣布和男神馮德倫結婚，6年來依舊恩愛如昔，被外界視為一對神仙眷侶，令人稱羨。