富邦悍將日前剛結束秋訓，27日全隊來到新莊棒球場舉行球迷感恩會，領隊林華韋表示，今年秋訓時球隊就移師稻江科技暨管理學院，未來也有很大機率成為球隊長期訓練基地，明年春訓確定就會改地點，至於原本的二軍基地嘉義市立棒球場，目前也還在商討階段，看未來如何合作。

稻江在2021年停辦，校區內有2塊簡易棒球場也因此荒廢，富邦今年經過整理後在秋訓已經開始使用，林華韋也提到，稻江的條件很好，附近也有多所有棒球隊的學校，進駐後能跟學校一起培育更多棒球好手，地方政府也很支持。

秋訓時，球隊在住宿部分是住鄰近飯店，林華韋表示，未來也不排除直接使用稻江原本的宿舍，「都還未定，還要再談，這也符合政府政策、善用閒置空間。」目前稻江那邊也都有重訓室、醫療是、更衣室及簡單餐廳。

至於原本二軍所在的嘉義市棒球場，目前球團也會繼續與地方政府談，看未來如何合作，不過確定春訓將不會在嘉義市，而是移師到到將進行。林華韋表示，明年春訓確定會在稻江進行，將從1月11日展開，農曆新年時全隊放假5天，之後繼續恢復訓練。