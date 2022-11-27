有的雙人獨立湯屋有兩個浴池，提供民眾更多元的泡湯選擇。(日勝生加賀屋提供)

說到北台灣的溫泉景點，不少人直覺聯想到北投，北投溫泉旅館密度之高，堪稱「溫泉的故鄉」，不少海內外遊客秋冬必訪。早在120多年前，日本人發現北投溫泉的療癒奇效，而有了台灣第一家日式溫泉旅館「天狗庵」，但戰後隨著日本政府遷離，「天狗庵」便逐漸荒廢。日勝生加賀屋在該處遺址重建日式溫泉旅館，而加賀屋也是北投溫泉區唯一一間國際飯店。

｜傳承百年極致款待 備受日本皇室青睞 ｜

日勝生加賀屋六樓的「金娘苑」，是以日本枯山水及傳統茶室為題材所創作的室內庭園造景。(日勝生加賀屋提供)

日本加賀屋擁有超過百年的歷史，曾連續30年榮獲日本專家票選飯店及旅館第一名，日本天皇也曾是座上賓，深受日本皇族喜愛。這家百年溫泉飯店海外唯一分館-北投加賀屋，傳承日本加賀屋溫泉文化，主打純日式傳統頂級溫泉旅館風格，濃濃的日式風情，從映入眼簾的第一眼就明顯感受到。

北投加賀屋偌大狹長的建築占地400坪，高聳地矗立在溫泉博物館對面，視覺上頗為壯觀。還沒走到旅館門口，就先看到緊鄰在旁「天狗庵」古石階和門柱的舊遺跡，新舊交融別具韻味，更易觸動內心思古幽情。

加賀屋燈籠與日本本店相同，象徵百年旅館傳統精神不滅。(日勝生加賀屋提供)

旅館一樓懸掛寫著「日勝生加賀屋」字樣的白色和紙燈籠，氣派的建築掛著復古的燈籠，旋即吸引住我目光，飯店人員透露：「這是與日本加賀屋本店有著相同外型，象徵百年旅館傳統精神不滅的燈籠。」白底黑字的紙燈籠透著橘黃色的暖光，夜晚降臨，搭著百年歷史的古遺址，讓人宛如置身昭和時代的京都古城。

｜日式工藝「數寄屋」秒飛日本溫泉旅館｜

日勝生加賀屋採用日本傳統「數寄屋」建築工法，建築中處處可見屋中屋的日式特色。(日勝生加賀屋提供)

舊遺址與和風燈籠引領著旅人進入時光隧道，踏進旅館的一瞬間，酷似宮崎駿《神隱少女》的湯屋場景，令人有一種來到日本的真實感。舉目望去，挑空的天井有大量的木造建築，採用數寄屋的概念，整棟建築中處處可見屋簷貫穿其中，古樸的木質色調，帶點懷舊溫暖的氛圍。

北投加賀屋不只在建築上延續日式傳統工藝，許多角落的布置可見日式禪風，位在六樓的「金娘苑」，是以日本枯山水及傳統茶室為題材所創作的室內庭園造景，周圍利用石頭以及細小白石頭創造出山水模樣，中央正方形台座以榻榻米構成，現場還展示了價值日幣百萬元的日式新娘和服嫁衣；這裡不時會舉辦日本茶道體驗、浴衣租借等，身處其中好像人在日本，有種空間的錯覺。

｜北投特有弱酸白磺泉 靜謐風呂獨享好湯 ｜

位在大屯山下的日勝生加賀屋，擁有堪稱大自然恩惠的白磺泉，泉水有淡淡的硫磺味。(日勝生加賀屋提供)

來到日式溫泉旅館，當然要體驗氤氳的溫泉熱湯才不虛此行。位在大屯山下的北投加賀屋，擁有堪稱大自然恩惠的白磺泉，這北投獨特的弱酸性白磺泉，經由過濾、去雜質等工序，聞起來還有淡淡的硫磺味，浸泡水中可促進血液循環，消除疲勞。

日勝生加賀屋有室內白磺大眾湯，還有水療水床、烤箱與蒸氣室等，整體陳設與氛圍就像古早日劇裡會看到的場景。如果想要更私密的泡湯環境，館內備有17間靜謐且風格各異的雙人獨立湯屋，湯屋依坪數大小分為「森山」、「聽泉」、「觀雲」三種系列，連名稱都頗具日式禪風的雅緻；浴池各自以陶藝、檜木、天然磨石為主題，有的湯屋甚至還有兩個浴池，提供民眾更多元的泡湯選擇。

湯屋坐擁北投綠意盎然的環境中，泡湯時還可欣賞溫泉鄉的清幽之美；不管是大眾池還是雙人湯屋，即使不是住房旅客，也可付費使用。週五到週日，獨立湯屋為24小時全天候營業，業者還提供多款浴衣租借，讓民眾在日式場景中拍美照。

｜美術館內泡溫泉 飽覽珍稀日本藝術品｜

在日勝生加賀屋可以欣賞到許多在日本才能欣賞到的傳統工藝品。(日勝生加賀屋提供)

在溫泉館內閒逛，很多場域可見日本珍稀的藝術品，「走進北投加賀屋，彷佛參觀一間美術館。」帶領我參觀的飯店人員如此形容。

旅館二樓大廳櫃檯的鳳凰飛舞圖，是日本國寶級工藝「輪島漆」與「金箔」結合而成的創作。(日勝生加賀屋提供)

館內有許多來自能登半島的藝術工藝品，二樓大廳櫃檯的鳳凰飛舞圖，就是日本國寶級工藝「輪島漆」與「金箔」結合而成的創作，出自日本職人西塚龍之手，細緻的技法盡顯黃金鳳凰的奢華富麗。大廳旁還有工藝品展覽室，陳列著幾件九谷燒作品；日勝生加賀屋2、3 樓天井，還可見到兩幅輪島漆蒔繪作品。館內處處可見日本藝術品，這些工藝品都是從能登半島引進的，為溫泉旅館增色不少。「在北投加賀屋可以欣賞到許多在日本才能欣賞到的傳統工藝品，說它是傳統藝術的殿堂也不為過。」可以在藝術品林立的旅館中泡湯，也是北投加賀屋獨特的亮點。