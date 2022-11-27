嘉縣第2選區新人黃啟豪感恩掃街謝票，民眾熱情回應。（黃啟豪團隊提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣議員第2選區新秀黃啟豪，以1萬零1票拿到第1高票，並創下該選區歷次選舉最高票數當選紀錄，黃啟豪今天感恩掃街謝票，受到支持群眾熱情回響，黃啟豪表示，當選是責任的開始，會在新港、民雄地區設立服務處，為地方爭取建設。

黃啟豪說，他會秉持「莫忘初衷」的參政初心，來回報鄉親的支持，當選是責任的開始，會在新港、民雄地區設立服務處，以最大的努力來爭取新港、民雄地區的建設。

昨天一開票就有許多支持者湧入黃啟豪在新港鄉月眉村的服務處，第1處投開票所開出黃啟豪拿到12名候選人中的最多票數時，群起歡呼，隨著黃啟豪一路遙遙領先，當得票數超過6600票，達到當選門檻時，全場歡聲雷動。

許多支持者放鞭炮、煙火歡慶，更有年長支持者激動哽咽說，新港鄉下六庄月眉潭地區隔了13年，終於有在地優秀的子弟當選縣議員。

黃啟豪初步政壇拚出最高票，他沙啞著聲音說，感謝競選團隊、志工以及家人協助及陪同，還有許多鄉親支持、打氣、加油，點滴在心頭，化為他不斷前進的最溫暖動力，今後會更努力打拚，回報鄉親的期待。

黃啟豪說，競選期間在新港、民雄鄉的菜市場以及各路口，共有50次的路口拜票，除了車隊掃街謝票，他也會站在部分路口謝票，從那裡拜票、就從那裡展開謝票，有始有終，期待與新港、民雄的鄉親再次的在路口相遇，互相打招呼。