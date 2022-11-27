市場謠傳石油輸出國組織及盟國（OPEC+）擬於12月決議增產原油50 萬桶／日以及美元指數回升影響，國際油價趨緩下跌；中油宣布28日凌晨零時起汽、柴油各調降0.1元。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升29.1元、95無鉛汽油每公升30.6元、98無鉛汽油每公升32.6元、超級柴油每公升26.9元。

中油表示，本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價下跌6.62美元，台幣兌美元匯率升值0.018元，國內油價依公式計算跌幅為6％。按浮動油價機制調整原則，計算後汽、柴油應調價格高於本週參考零售價格，原應每公升各調漲1.3元及2.4元。

不過，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸收1.2元及2.3元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25％調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.2元。

影響所及，經雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收1.4元及2.5元，國內汽、柴油實際價格每公升各調降0.1元。累計111年至10月底止，中油共吸收約406.3億元。