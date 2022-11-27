美元貴森森，轉買非美貨幣要挑對「預期反彈有力」的標的，至少是風險極低的匯率低點。人民幣兌美元匯率今年來貶值10.88％，新台幣同期間貶值10.40％，以新台幣近日的有感反彈，預報人民幣將來的可能走勢。

中國人民銀行將於12月5日全面降低金融機構存款存備金率0.25個百分點，預期釋放長期資金約人民幣5,000億元。外銀投資策略團隊認為，這是大陸官方穩定經濟的對策之一，宣布此項降準當天境外人民幣沒有因此再度大幅貶值，反映出今年來各項對抗經濟疲弱的寬鬆貨幣政策，市場預期正慢慢去化當中。

貨幣是寬鬆貨幣政策的直接影響，主要經濟體中目前唯有中國大陸和日本仍持續採行寬鬆政策，美國聯準會與中國央行、日本銀行之間的貨幣政策分歧，市場據此預估人民幣在12月上旬仍舊偏貶，但目前經濟情勢大不同，倒底會出現大貶或微貶，成為市場觀測重點。

「人民幣表現最糟糕的情況可能已經過去」，渣打國際商業銀行財富管理投資策略部主管劉家豪分析，利差因素一直是人民幣今年表現的壓力，然而大陸官方一直有對策。早在9月28日人民幣匯率出現自從2008年以來首次跌破7.2關卡，就迫使中國央行出手，一方面上調遠期售匯業務的外匯風險?備金率遏止人民幣貶值，同時也要求國有大型銀行做好準備在離岸市場出售美元穩住人民幣匯價。

劉家豪認為，現階段大陸官方的焦點已轉向放鬆房市政策。11月11日中國官方發佈了優化疫情防控20條措施，雖然重申堅持“動態清零”防疫總方針，但指出20條優化措施旨在糾正過度防疫的情況。市場普遍解讀此次調整可能是防控進一步放開的前兆，

渣打銀行財富管理團隊預估，在主要成熟市場面臨衰退風險的情況下，中國將成為2023年經濟成長優於2022年的唯一主要國家。預期中國的貨幣政策可能會在2023年上半年出現調整，不再那麼鴿派，2023年下半年中國防疫措施放寬後，民間消費有望大幅反彈，同時房地產投資不振對於經濟成長的干擾將減弱，預測2023年中國GDP成長有機會達到5.8％。

展望2023年，渣打銀行財富管理團隊預估，由於中國經濟成長動能回升、鴿派貨幣政策減弱、國際收支穩固，以及人民幣國際使用率上升，將支撐人民幣表現。現階段雖然人民幣貶值的走勢已經扭轉，但預期不會出現強勁的反彈，而較可能會呈現緩步回穩的走勢，