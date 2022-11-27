本屆卡達世足賽，一位墨西哥球迷賦予「足球寡婦」全新定義，他甚至還沒結婚就受不住足球的誘惑，動用結婚基金前往卡達看球！這位墨國球迷舉著標語寫道：「親愛的未婚妻，我很抱歉，我用掉了結婚基金前往卡達。」從他淡定的神情來看，可能預料未婚妻會原諒他。

墨西哥人除了摔角、拳擊、棒球十分了得（世界排名第4），他們的足球隊排名第13亦是「中北美之王」，也有不少人前往鄰近的美國足球大聯盟效力。小組賽首戰對波蘭，墨西哥球迷就展現他們強大的氣勢，在人數和聲量都壓過波蘭。本屆世足門票銷售數量，墨西哥高居世界第5，僅次於地主卡達、美國、沙烏地阿拉伯、英格蘭。

前往卡達看球得花不少錢，除了往返機票和門票，最基本的球迷村住宿每晚超過200美元（新台幣6189），每個國家的情況又不同。不過外媒估算跑一趟合理的花費要2萬美元（新台幣62萬）。墨西哥並不是富裕國家，有人可能幾年前開始存錢，不然就是像這位老兄一樣狠心動用「老婆本」。

墨西哥在世足賽多有精彩表現，上屆他們在小組賽打敗德國與韓國，2014年逼和巴西、戰勝克羅埃西亞。本屆他們也逼和強敵波蘭，不過27日對決阿根廷時敗於梅西（Lionel Messi）的神射之下而瀕臨淘汰。