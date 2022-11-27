九合一大選結果出爐，民進黨遭遇史無前例大敗，輿論認為，會有這樣的結果，與放任側翼網軍肆虐有關。對此，民進黨祕書長林錫耀昨（26）日晚間表示，所謂的側翼網軍，都不是民進黨主要成員，此話引起了資深媒體人黃創夏不滿，怒轟可惡、可恥。

對於側翼網軍引起人民反感的質疑，林錫耀指出，民進黨的體制與工作人員都很明確，因此側翼網軍都不是民進黨主要成員，而側翼是否凌駕民進黨之上，外界應該自有公評。

對於林錫耀的說法，黃創夏今在臉書發文痛批，雖然林說側翼網軍並不是民進黨主要成員，但民進黨的「主要成員」，卻一味地跟著他們的指揮棒起舞，全面壓制內外質疑的理性和擔憂，而到了選舉大敗的現在，都還在甩鍋，他痛批「可惡、可恨、可恥、可悲、可笑！」

許多網友也在黃創夏該篇貼文留言，他們的看法包括，「破口是自己造成的，一件一件慢慢累積，最終導致選民的反感」、「不知悔改，只會搞死自己」、「某黨只會檢討別人，不會檢討自己」、「到後來都打高虹安，其他候選人都沒新聞，步調格局不對，民進黨操盤團隊要負很大責任」。